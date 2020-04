Mediul privat trebuie sa se asigure ca, dupa 15 mai, oferta de masti trebuie sa fie cel putin la nivelul cererii, pentru ca in piata sa nu existe speculatii ale pretului, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.



"Sunt convins ca, atat din productia interna, cat si, daca va fi nevoie, din import - si cred ca in prima perioada va fi nevoie si din import - vor fi masti suficiente (din 15 mai - n. r.) pe piata din Romania - in farmacii, in lanturile de magazine si in online. In online sunt incontinuu masti, nu am mai vazut penurie de masti…