Ministrul Energiei, Virgil Popescu, sustine ca, daca pretul barilului a scazut, ar trebui sa urmeze si o scadere a pretului la benzina, precizand ca asa ar trebui sa procedeze retelele mari de benzinarii care ar trebui sa fie corecte cu romanii.

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a vorbit joi seara la Digi24 despre o posibila scadere a prețului carburanților la pompa, in contextul in care barilul de petrol a ajuns la o cotație echivalenta cu cea de dinaintea izbucnirii razboiului din Ucraina. „Prețul barilului a scazut, ar trebui sa urmeze…

- Guvernul a adoptat astazi Ordonanța de urgența care prevede ca operatorii de benzinarii care vor acorda de la 1 iulie o reducere de 0,5 lei/litru de carburant vor beneficia de o compensare de 0,25 de lei/litru de la bugetul de stat, fara a fi o obligație legala.Așadar, benzinarii din Romania nu vor…

- Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti va intra in vigoare in aceasta noapte si ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vedem companii care aplica actul normativ, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu, la briefingul care a urmat sedintei de Guvern in care…

Benzinarii din Romania nu vor fi obligați sa reduca prețul la pompa pentru consumatori. Este informația pe care a clarificat-o ministrul Economiei, Virgil Popescu.

- Textul Ordonantei de Urgenta privind reducerea cu 50 de bani a pretului carburantilor a fost elaborat si in urma acestei scaderi Romania va avea cel mai mic pret din Europa, dupa Ungaria, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, relateaza Agerpres. El a participat la ceremonia organizata…

- PSD nu sustine proiectul de ordonanta de urgenta privind decarbonizarea, initiat de ministrul Energiei, Virgil Popescu, care propune inchiderea unor capacitati de productie pe carbune pana la finalul anului, asta in timp ce restul tarilor europene redeschid centrale pe carbune pentru a face fata crizei…

- “Atata timp cat vom fi in continuare dependenti de gaz din Federatia Rusa, pret al gazului care am vazut cu totii ca incepand cu a doua parte a anului trecut a inceput sa crescut brusc, fara nicio justificare, practic manipulat, prin reducerea ofertei – ca pana la urma asta a fost, s-a refuzat suplimentarea…