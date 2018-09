Virgil Popescu: PNL propune amendarea legii offshore

Stiri pe aceeasi tema

- „Oricat de mult ar tipa ambasade europene sau alti hastagisti prin piata sau pe oriunde, cine ar indrazni sa modifice actuala forma a legii offshore, in sensul in care sa reduca acele conditii financiare care au fost aprobate in Camera Deputatilor la propunerea lui Liviu Dragnea, cred ca va trebui…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis inapoi Parlamentului, spre reexaminare, proiectul Legii offshore, care reglementeaza exploatarea gazelor din Marea Neagra și care a fost puternic criticat atat de companiile...

- Titularii de acorduri petroliere din perimetrele offshore au primit, pe data de 9 iulie 2018, vesti importante din partea Parlamentului, care a inaintat spre promulgare, cu rapiditate, dar si cu niste noi modificari, proiectul de Lege privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor…

- Eliminarea creditului fiscal din Legea offshore, care reglementeaza exploatarea gazelor din Marea Neagra, pune piedici in continuarea investitiilor, a avertizat marti liderul departamentului de asistenta fiscala si juridica din cadrul EY Romania, Alex Milcev, conform News.ro . In 9 iulie, Legea offshore…

- Deputatul PNL Virgil Popescu a precizat, intr-un comunicat de presa, ca reacția ALDE dupa adoptarea legii offshore arata ca partidul sau a avut dreptate atunci cand a criticat poziția liderului PSD Liviu Dragnea. Liberalii spun ca Dragnea s-a transformat intr-un negocitaor-șef al Romaniei pe aceasta…

- Toate afacerile cu miza mare nasc controverse. S-a demonstrat ca, dincolo de interesul național, in toate afacerile cu miza mare, care vizeaza resursele, interesele externe sunt la fel de mari ca cele autohtone.

- Comunicat de presa In condițiile geopoliticii actuale, in care Marea Neagra devine un ”Mare Nostrum” intre Rusia și Turcia, doua Post-ul ALDE Dambovița: Adoptarea legii offshore transforma Romania in lider regional apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Decizia PSD privind legea offshore. Președintele partidului a anunțat ca s-a ajuns la un consens privind legea care reglementeaza exploatarile atat pe uscat, cat și din Marea Neagra. Va ramane o taxa pe diferența de venituri, intre 15% și 30%, dispare creditul fiscal, iar jumatate din producție se va…