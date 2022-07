Virgil Popescu: Pe iarna aceasta, probabil că şi pe iarna viitoare, nu veţi vedea o scădere a producţiei de energie din cărbune „Evident, acolo unde producem energie pe baza de apa, energia hidro, seceta afecteaza. In momentul de fata rezerva in lacurile de acumulare hidroelectrice este de aproximativ 2,7 terrawati, o rezerva care asigura functionarea suficienta in conditii normale a sistemului energetic. Evident ca se urmareste in fiecare zi evolutia. Avem o Dunare cu un debit relativ mic fata de anul trecut sau mai mic fata de anul trecut, dar cald a fost si anul trecut,asemenea fenomen a fost prognozat si a fost si anul trecut. Eu zic ca totusi spre in partea a doua a anului o sa vedem probabil si precipitatii. In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

