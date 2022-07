Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat ca efectele secetei se vad acolo unde este produsa energie pe baza de apa. „In momentul de fata rezerva in lacurile de acumulare hidroelectrice este de aproximativ 2,7 terrawati, o rezerva care asigura functionarea suficienta in conditii normale a sistemului…

- „Evident, acolo unde producem energie pe baza de apa, energia hidro, seceta afecteaza. In momentul de fata rezerva in lacurile de acumulare hidroelectrice este de aproximativ 2,7 terrawati, o rezerva care asigura functionarea suficienta in conditii normale a sistemului energetic. Evident ca se urmareste…

- ”Trompetele rusesti au inceput sa falseze, incercand sa va sparga timpanele, ca poate asa nu se aude disperarea. De aceea as dori ca trompetele rusesti sa raspunda la cateva intrebari legitime: cu ce carbune ar putea functiona o termocentrala pe huila, in conditiile in care intreaga productie de huila…

- Președintele Vladimir Zelensky considera ca Ucraina va trebui sa treaca prin "cea mai grea iarna din toți anii de independența", de aceea trebuie sa opreasca temporar exportul de gaze și carbune. "Din cauza razboiului, va fi intr-adevar cea mai grea iarna din toți anii de independența"... . In aceasta…

- Zelenski a anuntat, in ultimul mesaj postat pe retelele de socializare, ca Guvernul a infiintat un comitat care sa pregateasca urmatorul sezon de incalzire. ”Indiferent ce isi planifica ocupantii, trebuie sa ne pregatim pentru urmatoarea iarna – in statul nostru, pe teritoriul nostru, pentru toti…

- Romania, printre tarile cu cea mai mare scadere a productiei in UE Foto: Agerpres. România este printre țarile cu cea mai semnificativa scadere a producției industriale din Uniunea Europeana în luna martie, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate…

- 5 masuri anunțate de Dominic Fritz pentru Colterm. „Ca sa nu mai avem probleme iarna viitoare”. Primarul Dominic Fritz a declarat ca s-a elaborat un set de masuri menit a asigura buna funcționare a Colterm-ului iarna viitoare.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca "toata strategia de dezvoltare energetica este gandita pentru trecere de la carbune la gaz natural", explicand ca, dupa ce Romania va creste capacitatile de extractie a gazelor naturale, "vor mai fi niste unitati de carbune in rezerva, pentru situatii…