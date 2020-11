Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat, luni seara, ca s-au trimis contracte pentru semnare la beneficiarii schemei de ajutor de 2.000 de euro, iar pana la finalul saptamanii spera ca se va finaliza evaluarea tuturor cererilor, potrivit news.ro. De asemenea, Popescu a mentionat ca…

- Numarul de noi infectari cu COVID-19 in Germania va ajunge probabil la 20.000 zilnic la sfarsitul acestei saptamani, a declarat marti ministrul german al Economiei Peter Altmaier, relateaza Reuters, citata de AGERPRES."Avem de-a face cu o crestere exponentiala", a declarat Altmaier, la Berlin,…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, susține ca pretul gazelor din iarna lui 2020 va fi mai mic decat cel din iarna lui 2019, argumentand prin faptul ca gazele naturale s-au ieftinit in Romania.”La 1 iulie, piața de gaze naturale s-a liberalizat. Oferta de gaze pe piața…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a elaborat un proiect de ordin care contine normele privind deschiderea restaurantelor incepand cu data de 1 septembrie, pentru intrarea acestuia in vigoare fiind nevoie insa de avizul Ministerului Sanatatii si de cel al ANSVSA. Ordinul va intra in vigoare…

- Ministrul Economiei: Romania poate produce 50% din necesarul de masti, pana la sfarsitul anului Romania poate asigura din productia interna, pana la sfarsitul anului, 50% din necesarul de masti, a declarat, miercuri seara, ministrul Economiei, Virgil Popescu. "Cred că un grad de integrare mai mare…

