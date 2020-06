Virgil Popescu: Pachet de ajutor pentru IMM-uri cu un buget pentru granturi nerambursabile de 1 miliard de euro

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pregateste un pachet de ajutor pentru IMM-uri cu un buget pentru granturi nerambursabile de 1 miliard de euro, fresh money, a transmis, miercuri, ministrul de resort, Virgil Popescu. Potrivit ministrului Economiei, acest pachet va fi impartit in trei proiecte, astfel: 550 milioane euro granturi pentru investitii, pana in 200.000 de euro fiecare grant; 350 de milioane de granturi de capital, tot pana in 200.000 de euro, pentru companiile lovite puternic de pandemie: turism, horeca, transport auto, industria de evenimente si 100 milioane euro,…