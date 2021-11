Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța faptul ca Nuclearelectrica a avansat Proiectul Unitaților CANDU 3&4, ceea ce va permite atingerea obiectivelor energetice la Cernavoda. ”Un nou pas important! Nuclearelectrica a anunțat avansarea Proiectului Unitaților CANDU 3&4! In cadrul…

- Nuclearelectrica anunta avansarea Proiectului Unitatilor CANDU 3 si 4 de la Cernavoda, iar in cadrul etapei pregatitoare, EnergoNuclear S.A., compania de proiect, a semnat primul contract cu Candu Energy.

- Ministrul interimar al energiei, Virgil Popescu, a condamnat, luni seara, intr-o postare pe Facebook demersul AUR legat de suspendarea președintelui Klaus Iohannis și a precizat ca a cerut, in ședința Biroului Executiv (BEX), excluderea din partid a parlamentarilor PNL care semneaza pentru demararea…

- Nuclearelectrica, the operator of Romania‘s sole nuclear power plant (NPP) Cernavoda said on Thursday that one of the plant’s 700 MW units automatically disconnected from the national electricity grid, according to See News. “The automatic disconnection of Unit 2 was on Wednesday morning and subsequent…

- Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavoda a fost deconectat automat, joi dimineata, de la Sistemul Energetic National ca urmare a declansarii intrerupatoarelor de livrare a energiei in SEN, anunta Nuclearelectrica, compania care opereaza centrala. Cele doua unitati de la Cernavoda asigura aproape…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat, miercuri, ca aproape 13 milioane de romani vor primi subvenții pentru a-și putea achita facturile la electricitate. De viitoare OUG vor beneficia cei care consuma intre 30 și 200 de KW pe luna. Și pentru facturile la gaze sunt prevazute subvenții, consumul…

- Dupa demisiile miniștrilor USR-PLUS din Guvernul Cițu, s-au imparțit portofoliile ramase vacante, urmand numirea, prin decret prezidențial, a miniștrilor interimari. Florin Cițu va prelua ca interimar Fondurile Europene, ministerul gestionat pana acum de Cristian Ghinea. Cseke Attila va prelua interimar…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat, marți, ca firmele de furnizare și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale vor fi amendate cu un procent din cifra de afaceri daca incarca in mod repetat facturile pentru consumatori. Potrivit ministrului, Guvernul va adopta aceasta decizie…