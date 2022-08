Stiri pe aceeasi tema

- “Faptul ca a scazut consumul de energie cu vreo 5% sa stiti ca nu inseamna neaparat ca romanii nu mai consuma. A crescut foarte mult si partea de prosumer, partea de oameni, de companii care isi folosesc energia regenerabila pentru autoconsum, isi pun panouri fotovoltaice pe acoperisuri, iar acest lucru…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, miercuri seara, la Digi24, ca romanii trebuie sa știe ca "au o umbrela protectoare a Guvernului și a Coaliției" cu ordonanța privind compensarea facturilor la energie. "Avem in vigoare o ordonanța, Guvernul a aprobat-o, Coaliția a aprobat-o, ne-o asumam,…

- A.P.P. solicita Guvernului sa-i informeze pe romani daca dincolo de preocuparile pentru amanarea ”rotativei”, este adevarat ca Virgil Popescu și-a impus punctul de vedere, ca un adevarat șef de facto al administrației guvernamentale, și a obținut subvenționarea suplimentara a multinaționalelor straine…

- Deputatul PNL Suceava, Ioan Balan, a declarat ca informația potrivit careia ministrul energiei Virgil Popescu a propus scaderea plafonului de compensare a prețului la energie este un fakenews. „Ministrul energiei nu a venit cu o astfel de propunere in cadrul coaliției. Este o minciuna și o știre falsa.…

Senatorul PSD, Daniel Zamfir, are un mesaj, pe pagina de socializare, catre Virgil Popescu, ministrul Energiei, caruia ii cere sa accepte soluția social-democraților de revenire la piața reglementata a energiei.

- Ieri, 14 iulie 2022, cotația de petrol a scazut cu peste 5% si prețul acestuia a revenit la cel dinaintea razboiului dintre Rusia și Ucraina, fiind afectat de temerile cu privire la o recesiune care ar ameninta cererea de petrol, in contextul unei inflatii record in SUA si in zona euro. Iata ce spune…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a vorbit joi seara la Digi24 despre o posibila scadere a prețului carburanților la pompa, in contextul in care barilul de petrol a ajuns la o cotație echivalenta cu cea de dinaintea izbucnirii razboiului din Ucraina. „Prețul barilului a scazut, ar trebui sa urmeze…

Romania va produce, in anii urmatori, energie electrica pe baza de carbune la capacitate maxima, pentru a trece peste aceasta criza, a scris sambata, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu, potrivit Agerpres.