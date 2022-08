Stiri pe aceeasi tema

- ”Inmagazinarea in depozite, pentru iarna a depasit cu mult graficul asumat. La 1 septembrie am fi trebuit sa avem 57% din capacitatea de depozitare totala a depozitelor din Romania, suntem deja la 70%, estimam ca probabil in cursul lunii septembrie vom ajunge la cei 80% minim si continuam sa inmagazinam.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța ca Romania are deja un exces de gaze depozitate, fața de media ceruta de UE, adica de 80% din capacitate. Popescu susține ca nu vor exista probleme cu gazul in acest an, insa același Popescu promitea și ca prețurile la gaze și energie vor scadea odata cu liberalizarea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat vineri ca a fost semnata autorizatia de construire a unei noi conducte pe teritoriul Romaniei, care va fi finantata inclusiv prin Fondul de Modernizare.

- Nu cred ca din punct de vedere voluntar ar trebui sa luam vreo masura in acest moment. Gradul de umplere este cu mult peste cel asumat, a declarat miercuri ministrul Energiei, Virgil Popescu, referindu-se la noul Regulament UE privind reducerea intr-o prima etapa cu 15% in mod voluntar a consumului…

- Suntem in plina vara, dar chiar și așa nu sunt puțini cei care se gandesc la cum va arata situația la iarna. Mai ales ca unul dintre vicepremierii din Guvernul Ciuca declarase recent ca ne așteapta o iarna grea. Virgil Popescu, liberalul aflat in fruntea Ministerului Energiei, crede ca iarna care vine…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca dependenta Romaniei de importurile de gaz din Rusia a crescut in ultimii ani din cauza neadoptarii unei legi offshore. Ministrul afirma de asemenea ca aceasta crestere vine si pe fondul existentei unor acte normative care descurajau exploatarile de gaze…

- Guvernul a adoptat joi, la propunerea ministerului Energiei, Hotararea pentru aprobarea Planului de urgența pentru securitatea aprovizionarii cu gaze naturale in Romania. ”In actualul context geopolitic și de securitate a fost necesar sa actualizam Planul de urgența pentru securitatea aprovizionarii…