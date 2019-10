Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus pentru portofoliul Economiei si Energiei, Virgil Popescu, nu considera ca exista o stare de incompatibilitate daca sotia sa este administratorul unor benzinarii Petrom, in conditiile in care inclusiv sotul actualului premier, Viorica Dancila, este angajat al acestei companii. In…

- ​Ministrul desemnat al Economiei. Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a subliniat ca viitorul guvern va lansa o noua ediție a programului Start-Up Nation și a dat câteva indicii despre cum va fi modificat și dimensionat. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Ministrul propus de PNL la portofoliul Economiei, Energiei si IMM-urilor, deputatul Virgil Popescu (51 de ani), a primit miercuri, un aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de specialitate, in urma audierii sale. Virgil Popescu a primit 31 de voturi pentru, 7 contra si 9 parlamentari s-au…

- Romania are mare nevoie sa redobandeasca increderea investitorilor, in contextul in care sectorul energetic are nevoie de investitii de zeci de miliarde de euro, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Economiei, Mediului de Afaceri si Energiei, Virgil Popescu, fiind audiat de comisiile reunite din…

- Deputatul PSD Alexandra Presura a zis miercuri, la audierea ministrului propus de PNL la ministerul 'mamut' Economie + Energie + IMM-uri, ca ministrul e suspect de incompatibilitate pentru ca are o firma care funcționeaza ca dealer pentru trei benzinarii OMV din Mehedinți. Și un deputat Pro Romania,…

- Sindicaliștii din industria de aparare au suspendat protestele pentru 10 zile, timp in care o comisie condusa de ministrul Economiei va analiza cerintele acestora, a declarat pentru MEDIAFAX Constantin Bucuroiu, presedintele sidicatului UM Moreni, dupa discutiile avute miercuri la Guvern.Citește…

- "De o saptamana exista zvonuri ca nu ne vom primi salariile la timp. Astazi trebuia sa fie zi de plata si nu am primit banii. Nu ne-a fost oferita nicio explicatie la modul oficial, insa aceasta situatie este cauzata de faptul ca nu mai exista un ministru, nici macar interimar, si nu are cine sa…

- Ministrul de Interne, Mihai Fifor, susține ca ședința Coaliției a decurs fara probleme. Asta dupa ce șefa PSD, Viorica Dancila, a lispit de la discuțiile cu omologul ei din cadrul ALDE, Calin Popescu Tariceanu."Am avut astazi o noua ședința a Coaliției PSD-ALDE, o discuție productiva pe care…