- Guvernul aproba, miercuri, primul set de masuri pentru a ajuta companiile din turism, HoReCa și transport aerian, afectate de COVID-19. Salariații vor intra in șomaj tehnic susținut de stat Guvernul va discuta și va aproba, in sedința de miercuri, un prim set de masuri economice, pentru a ajuta companiile…

- Sistemul Energetic National dispune de stocurile necesare functionarii in conditii normale, iar companiile de productie si distributie sunt pregatite si au instituit masurile de protectie pentru angajati, potrivit ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. …

- Securitatea energetica, eficienta energetica si protectia consumatorului vulnerabil se numara printre principalele directii ale programului de guvernare, a declarat marti ministrul propus al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la audierile din cadrul comisiilor de specialitate…

- Audierile ministrilor propusi in Guvernul Orban II continua marti in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului, potrivit agerpres.ro. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, marti, sunt asteptati in comisiile parlamentare reunite, pentru audieri, Virgil Popescu…

- Un numar de 4.000 de angajati ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) se vor pensiona in urmatorii 4 ani, ceea ce reprezinta o restructurare naturala a companiei, a declarat luni ministrul demis al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Am avut o discutie cu directoratul…

- Ministrul interimar al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat vineri, la Mangalia, ca in cazul companiilor unde statul este actionar si nu a cerut dividende, decizia a fost luata pentru a putea fi facute investitii. "La Nuclearelectrica nu am luat dividende, m-am inteles…