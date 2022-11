Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al guvernului, Marian Neacșu, și ministrul Energiei, Virgil Popescu, au anunțat vineri, 11 noiembrie, ca guvernul a decis, prin ordonanța de urgența, revenirea la piața reglementata a energiei electrice.Piața energiei va fi reglementata pana in martie 2025, a declarat Virgil…

- ”Sistemul este un sistem ingenios, trebuie sa recunoastem, este aplicat in Franta un asemenea sistem, numai ca acolo vorbim doar de energia nucleara care intra in aceasta platforma aici vorbim de o platforma pentru o mai larga tehnologie. Pretul de achizitie al acestei energii este pretul de referinta…

- Potrivit lui Virgil Popescu, OUG prevede ca prețul maxim la care producatorii de energie vor putea vinde energia electrica este de 450 de lei/MWh.”Este un preț care asigura dezvoltarea investițiilor companiilor, dezvoltarea de noi capacitați", a spus Virgil Popescu, subliniind ca "vor participa doar…

- Pretul energiei electrice pe bursa OPCOM (PZU – Piata pentru Ziua Urmatoare) a avut o medie de 2.400 de lei pe MWh in august 2022. Energia electrica s-a scumpit de peste patru ori pe piata spot a bursei OPCOM in luna august 2022 fata de aceeasi perioada a anului trecut. In august 2021, pretul energiei…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri seara ca 80% dintre romani se incadreaza in limitele de consum prin compensarea facturilor la energie, motiv pentru care nu trebuie sa-și faca griji privind prețurile pe care le vor plati in aceasta iarna, potrivit news.ro. „Avem in vigoare o ordonanta…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca „romanii nu trebuie sa-si faca probleme” cu privire la tarifele la energie iarna aceasta, daca se incadreaza in limitele de consum prevazute de legea care prevede plafonari si compensatii. El sustine ca nu intelege „panica” din…

- “Avem in vigoare o ordonanta care este promulgata, aprobata de Parlament, care are un plafon de 80 de bani la energie electrica pentru consumul pana in 300 de kilowati si de 68 de bani pentru tariful social pentru consumul de pana in 100 de kilowati. Romanii nu trebuie sa-si faca probleme, daca se incadreaza…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, trebuie sa vina, pana la data de 1 septembrie, cu un act normativ care sa reglementeze perioada in care energia este deja vanduta, precum si perioada urmatoare, a declarat, luni, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider al PSD. El a anuntat ca va solicita…