Stiri pe aceeasi tema

- "Eu cred ca vom scoate din Marea Neagra mai mult decat putem consuma noi. Dar avem ragaz, pana in 2025 probabil, cand ar putea sa iasa prima molecula din Neptun Deep... si aici as face o paranteza: primul gaz romanesc, prima molecula de gaz romanesc din Marea Neagra va fi anul acesta. Va fi scoasa de…

- "Teslounge Bucharest anunta deschiderea primul showroom independent din Romania dedicat masinilor Tesla. Are o suprafata de peste 250 de metri patrati si este cel mai mare din Sud-Estul Europei. Mai mult, din luna martie, modelul Tesla Y va fi disponibil in premiera in Romania", a anuntat compania.…

- ”Ne-am asteptat. Am avut chiar si un varf de 9.700 azi, varful de dimineata si 9.500 era prognoza pentru varful de aseara. Dupa cu vedeti, avem prognoze realiste. Chiar vineri am discutat cu dispecerul national si ne-am asteptat la acest val de frig. Am luat toate masurile care se impun. Nu avem probleme…

- Consiliul de Administratie al Romgaz il numise pe Volintiru in octombrie 2018 in functia de director general al Romgaz pentru o perioada de patru ani. ”Consiliul de Administratie al Romgaz, prin Hotararea nr. 1/13 ianuarie 2021,a revocat pe Constantin Adrian Volintiru din functia de director general,…

- Pana de curent a cuprins jumatate din țara, dupa ce au aparut probleme in distribuție. Este vorba de mai multe judete din nord-vest, printre care: Cluj, Bistrița Nasaud, Sibiu, Maramureș, Mureș și Constanța.Citește și Nord-vestul Romaniei - in intuneric! Pana de curent in mai multe județe de țara:…

- In 2013, Romgaz si-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producator si furnizor de energie electrica. ”Referitor la contractul de achizitie publica nr.13384/2016, avand ca obiect executarea proiectului la cheie 'Dezvoltarea Centralei Termice…

- Anul COVID a lovit in plin industria turismului, dar in mod paradoxal au existat și unele avantaje. Criza ar putea schimba pe termen lung felul in care vedem vacanța și felul in care alegem sa protejam planeta, in vreme ce ar putea schimba și felul in care operatorii iși trateaza clienții, scrie CNN.…

- Virgil Popescu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a avut o intalnire de lucru cu o delegație a Eximbank USA, condusa de presedintele Eximbank USA, Kimberly Reed. La aceasta intalnire au participat și E.S. Adrian Zuckerman, Ambasadorul SUA la București și Adrian Constantin Volintiru,…