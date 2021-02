Virgil Popescu, ministrul Energiei: "Bugetul pentru 2021 nu este unul de austeritate, dar nici nu multumeste pe toata lumea"

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca firmele romanesti vor continua "sa dea faliment pe banda rulanta", in timp ce in Guvern premierul Florin Citu "ii da in cap" ministrului Economiei. "Atunci cand masluiesc fara jena cele mai simple programe de ajutor pentru IMM-uri, ce pretentii poti avea de…

- In cadrul zilei de Vineri, 22 ianuarie, va avea loc o ședința de lucru intre Iohannis, Florin Cițu si Alexandru Nazare. Aceștia vor discuta in special despre bugetul anului 2021. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea vineri, 22 ianuarie a.c., ora 13:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta…

- Potrivit Miniterului de Finante, discutia a avut loc in contextul adoptarii legislatiei orizontale aferente acordului asupra Cadrului Financiar Multianual 2021-2027 si pachetului de redresare Next Generation EU (NGEU), agreat in cadrul Consiliului UE in 17 decembrie. ”Din acelasi pachet face parte si…

- Ministerul Fondurilor Europene a elaborat, recent, Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), un document strategic structurat pe 12 domenii considerate prioritare. PNRR prevede investitii si reforme in diferite sectoare de activitate și propune un buget de 30,44 miliarde euro (prețuri din 2018).…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca in sedinta de Guvern de joi se va discuta in prima lectura Ordonanta care prevede ajutor de stat pentru companiile din sectorul HoReCa. Vor fi aproximativ 50.000 de beneficiari, iar suma maxima care va putea fi accesata este 800.000 de euro.…

- ”Astazi am avut o intalnire cu reprezentantii HoReCa la Guvern, impreuna cu primul-ministru. Am avut o discutie vizavi de problemele care sunt in sectorul HoReCa si le-am adus la cunostinta ca maine, in sedinta de Guvern, o sa citim in prima lectura o Ordonanta de Guvern, prin care vrem sa acordam un…

- Aproape un milion de copii din Romania nu au avut acces la educație timp de mai multe luni, dupa ce s-a luat decizia de inchiderea școlilor. Asta inseamna aproape un milion de copii, potrivit documentului Planul Național de Reziliența și Redresare, relateaza Edupedu.ro.Documentulde lucru al Guvernului…