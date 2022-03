Stiri pe aceeasi tema

- Parteneriatul Romaniei cu Statele Unite ale Americii pe domeniul energiei este unul solid si lucram impreuna pentru a intari securitatea energetica a tarii noastre, sustine ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- „Astazi ma aflu la Praga unde am avut o intalnire de lucru cu David M. Turk, secretar adjunct in Departamentul de Energie al SUA, in marja participarii la lucrarile grupului pe energie nucleara organizat in cadrul Partnership for Transatlantic Energy & Climate Cooperation (P-TECC). Am avut discutii…

- Avionul IL-96 din flota lui Vladimir Putin, identificat sambata dimineața pe FlightRadar cu ruta St. Petersburg – Washington DC, este un avion diplomatic care va aduce acasa cei 13 diplomați ruși expulzați de SUA. Conform politico.com, care citeaza surse din Departamentul de Stat, Moscova a trimis un…

- Se anunța noi masuri in criza energetica! Virgil Popescu: „Vrem o soluție pe termen mai lung” Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca masurile din domeniul energiei discutate in Guvern sunt pe termen lung si sunt conforme Directivei europene adoptate la finalul anului.„Lucram pe mai multe scenarii,…

- Moțiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi dezbatura luni dupa-amiaza in plenul Parlamentului, urmand sa fie supusa votului miercuri. Potrivit deputaților USR, ministrul Popescu „pericliteaza” in fiecare zi securitatea energetica a Romaniei si trebuie sa plece…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului a anunțat ca Statele Unite ale Americii vor disloca din Germania 1.000 de militari și-i va trimite in Romania. John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentagonului, a anunțat miercuri, oficial, decizia Statelor Unite de a trimite trupe suplimentare in Europa. Este vorba…

- Statele Unite ale Americii vor continua sa sprijine programul de reforme și securitatea energetica a Republicii Moldova. Potrivit Ambasadei SUA in Republica Moldova, despre acest lucru a declarat asistentul secretarului de Stat al SUA pentru Afaceri Europene și Eurasiatice, Karen Donfried, care a discutat…

- Cosmetice, magazine, cazinouri și tehnologie. Acestea sunt pricipalele domenii de activitate in care au investit cele mai bogate cinci femei ale lumii. Top 5 cele mai bogate femei din lume, potrivit topului internațional realizat de Forbes. Francoise Bettencourt Meyers și familia, 73,6 miliarde de dolari…