Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore dupa ce a fost bruscat la tribuna Parlamentului in timp ce raspundea moțiunii simple inaintate la adresa sa, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat ca a decis sa depuna plangere penala impotriva lui George Simion.

