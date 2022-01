Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care furnizorul nu ofera o explicație clara și ușor de ințeles a modului in care s-a calculat factura (mai ales daca nu e bazata pe consumul real), consumatorul se poate adresa: 1. Autoritații Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE - 021/9782 - Call-center ANRE (sau 0374554265)…

- Mirela Ionela Achim (b1tv.ro) Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei, a vorbit despre introducerea unei noi scheme de compensare, așa incat romanii sa nu fie afectați de facturile la energie dupa 1 apriilie, cand actuala lege nu va mai fi in vigoare. Popescu vorbește de noi scheme de compensare a…

- Legea energiei si a gazelor a fost modificata pe 31 decembrie 2021, iar in noile condiții consumatorii vor putea sa-și schimbe furnizorul doar cu plata unor sume catre companiile respective, astfel ca vor fi tot mai putini cei care vor putea sa faca acest lucru, atrage atenția Asociatia Energia Inteligenta…

- Clientii persoane fizice ai companiilor energetice poloneze Energa, PGE, Enea si Tauron vor trebui sa plateasca anul viitor cu aproximativ 24% mai mult pentru energie, pe baza tarifelor aprobate de Oficiul polonez de reglementare in domeniul energiei, transmite Reuters. Cresterea tarifelor…

- Autoritatea Naționala pentru Reglementare in Energie face orice numai reglementare nu. Pe salarii uriașe. In parteneriat “strategic” cu ministrul Energiei, Virgil Popescu. In spatele unor declarații razboinice de speriat curcile, se ascunde mizeria sub preș. Facturile la gaze urca astronomic deoarece…

- ”Facturile, la inceputul lunii noiembrie, vin pentru luna octombrie. De ce nu fac facturi pentru luna octombrie… asta nu ințeleg nici eu! Facturile aferente lunii octombrie n-au nicio legatura cu legea aprobata in Parlament și cu normele metodologice pe care astazi le-am aprobat. Consumul aferent lunii…

- Primaria Timisoara anunta ca se impune o majorare a pretului MWh si ca un proiect in acest sens se va regasi pe masa Consiliului Local la prima sedinta. "Explozia preturilor la combustibil impune si o majorare a pretului MWh la Colterm. Primaria Timisoara face toate eforturile pentru ca facturile…

- Explozia prețurilor la combustibil impune și o majorare a prețului MWh la Colterm. Primaria Timișoara face toate eforturile pentru ca facturile timișorenilor sa creasca cat mai puțin. Consiliul de Administrație al Colterm a stabilit, in baza metodologiei Autoritații Nationale de Reglementare in domeniul…