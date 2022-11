Stiri pe aceeasi tema

- Regulamentul propus recent de Comisia Europeana pentru corectia pretului gazelor naturale reprezinta mai degraba o invitatie la scumpiri, si nu un mecanism de plafonare, a scris pe Facebook ministrul Energiei, Virgil Popescu, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mecanismul european de solidaritate in domeniul energiei este considerat "de neconceput" de catre ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto. "Mecanismul de solidaritate de la Bruxelles in caz de urgenta, gazele naturale cumparate de Ungaria din banii contribuabililor unguri, stocate in depozitele…

- „In contextul actualei crize energetice, statele membre au dezbatut posibile masuri cu aplicare urgenta pentru ameliorarea preturilor ridicate la energie electrica si gaze naturale, pe marginea noului pachet propus de Comisie. Pachetul include o comunicare privind urgenta energetica, optiuni pentru…

- Comisia Europeana a propus duminica Consiliului masuri de protecție bugetara in temeiul regulamentului privind condiționalitatea. Aceste masuri au ca scop asigurarea protecției bugetului UE și a intereselor financiare ale UE impotriva incalcarii principiilor statului de drept in Ungaria, se arata intr-un…

- Romania a sustinut vineri, la consiliul ministrilor energiei de la Bruxelles, ca nu trebuie plafonat doar pretul gazelor din Rusia, asa cum a propus Comisia Europeana, ci al tuturor gazelor care vin in UE. Aceeasi pozitie a fost imbratisata si de Ungaria, vechi aliat al Rusiei in chestiunea sanctiunilor,…

- Ungaria s-a opus la o reuniune a miniștrilor Energiei din UE introducerii unui plafon de preț pentru gazul rusesc. Acest lucru a fost anunțat vineri de ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, care a participat la intalnire, pentru ca guvernul maghiar nu are ministru al Energiei, scrie…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a participat, vineri, la reuniunea Extraordinara a Consiliului Energiei, organizata la Bruxelles in contextul discutiilor la nivel european privind preturile ridicate la energie si pregatirea pentru iarna. Potrivit concluziilor reuniunii, Comisia Europeana lucreaza…

- „Astazi ma aflu la lucrarile Consiliului Energiei, care se desfasoara la Bruxelles. Cu aceasta ocazie am avut o intalnire bilaterala cu ministrul Energiei din Bulgaria Hristov Rossen pentru a discuta despre importanta cooperarii regionale pentru operationalizarea Platformei Energetice europene pentru…