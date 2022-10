Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei va lansa in acest an call-uri de proiecte prin Planul National de Redresare si Rezilienta, prin care firmele pot accesa bani pentru productia de baterii electrice si panouri solare, a anuntat, miercuri, ministrul de resort, Virgil Popescu. El a participat la U.S. – Romania Economic…

- Ministrul a anuntat ca in cadrul Programului de Dezvoltare Durabila, exista o componenta prin care au alocat resurse pentru componenta de infrastructura pentru situatii de urgenta, 1.200 de ambulante cu un buget de 250 de milioane de euro. El a precizat ca in cadrul acestei compoente este inclusa si…

- “Nu am nicio retinere sa va spun – si sper din tot sufletul ca primul ministru sa nu se supere – ieri am stat impreuna cu dansul, doar noi doi si cu alti specialisti din energie, fiindca ne-am saturat de specialistii de pana acum care ne explicau nu numai cum s-a ajuns aici, dar cum nu avem parghiile…

- ”Investim in dezvoltarea sistemului national de transport al gazelor naturale”, a transmis, vineri seara, ministrul energiei. Acesta a precizat ca au fost transmise catre BEI, in vederea finantarii, mai multe proiecte ale Transgaz. Este vorba despre conducta de transport gaze naturale Marea Neagra-Podisor…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat vineri ca a fost semnata autorizatia de construire a unei noi conducte pe teritoriul Romaniei, care va fi finantata inclusiv prin Fondul de Modernizare.

- „Astazi atat in sedinta de Guvern, cat si la Podcastul moderat de Ionut Cristache am anuntat ca reglementatorul american, Comisia de Reglementare Nucleara (NRC) din SUA, va emite certificatul final pentru reactoarele mici modulare ale NuScale. Aceasta certificare inseamna ca NRC a stabilit ca proiectarea…

- „Am aprobat proiectul de lege cu privire la transpunerea Directivei 2018/1581 a Comisiei Europene, o directiva care va modifica legea 85/2018 a rezervelor obligatorii de titei ale Romaniei. Practic transpunem directiva europeana. Am solicitat procedura de urgenta Parlamentului pentru a putea fi aprobata…

- „Cu siguranta. Aici as vrea totusi sa vedem un lucru care s-a intamplat si pe care trebuie sa il gestionam de aici incolo. Statul roman a venit sa sprijine cetatenii si economia in fata exploziei preturilor la energie. Si a luat masura de plafonare, daca vreti, a preturilor, insa in partea cealalta,…