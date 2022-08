Virgil Popescu își apără funcția cu venirea iernii: Cine ar avea interesul să schimbe un ministru al Energiei înainte de o iarnă complicată? Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat miercuri seara ca iși face „treaba la minister”, intrebandu-se cine ar avea interesul sa schimbe un ministru al Energiei inainte de iarna, potrivit News.ro. „As pune doar o intrebare retorica: cine are totusi interesul sa schimbe un ministru al Energiei inainte de iarna, cand se apropie o iarna complicata? Parerea mea e ca nimeni”, a afirmat el la Digi24. „Eu cred ca-mi fac treaba la minister si am reusit sa punem energia Romaniei pe o directie buna, pentru ca de 20 de ani nu s-au mai facut investitii in Romania. Am reusit sa demaram investitiile”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

