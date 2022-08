Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe proiecte ale companiei Transgaz au fost trimise vineri Bancii Europene de Investitii (BEI), in vederea finantarii, a informat ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook.

- ”O noua promisiune indeplinita! Astazi am semnat autorizatia de construire a conductei de transport gaze naturale pe directia Prunisor – Orsova – Baile Herculane – Jupa (inclusiv alimentarea cu energie electrica, protectie catodica si fibra optica), care va fi realizata de Transgaz! Exista si finantare…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat vineri ca a fost semnata autorizatia de construire a unei noi conducte pe teritoriul Romaniei, care va fi finantata inclusiv prin Fondul de Modernizare.

- Romania este peste graficul asumat in fata Comisiei Europene, la stocurile de gaze naturale – a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu. In acest context, el a dat asigurari ca nu vor fi probleme cu furnizarea gazelor in aceasta iarna. La peste 1,800 de miliarde de metri cubi se ridica rezerva de…

- Proiect nou de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagra Foto: Sorin Cealera Prim-ministrul Nicolae Ciuca apreciaza ca începerea producției de gaze naturale în cadrul proiectului de dezvoltare Midia reprezinta un moment istoric, pentru ca aceasta va genera un miliard de metri cubi anual.…

- Guvernul a anuntat ca licenta de operare privind exploatarea gazelor a fost eliberata, miercuri, de catre ANRE. Potrivit Executivului, acest lucru permite ca primele gaze din Marea Neagra sa ajunga deja in reteaua nationala. Gazele vor fi livrate catre Sistemul National de Transport operat de Transgaz.

- Ministerul Afacerilor Externe saluta semnarea, in cursul zilei de marti, in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, in cadrul Casei celor Trei Mari, a unui acord intre Transgaz SA si Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mari (3SIIF).

- “Banii se duc in bugetul mare si in lege spune ca, din bugetul mare, banii din aceste exploatari offshore din Marea Neagra se duc in dezvoltarea retelelor de gaze sau/si in proiecte de energie sau de petrochimie care se aproba prin Hotarare de Guvern. Adica se duc in investitii, se duc in multiplicare…