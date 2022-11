Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit, la Prima TV, despre voucherele pentru energie, afirmand ca este vorba despre a se da un ajutor financiar pentru aceasta iarna si altul pentru iarna viitoare. El a precizat ca despre aceste vouchere s-a discutat in coalitie, la nivel de principiu, si nu…

- ”Astazi am participat la aniversarea a 50 de ani de la punerea in functiune a Centralei de la Lotru, o minune a tehnicii, o minune a ingineriei romanesti, o minune a proiectarii. Cu aceasta ocazie am anuntat ca toate investitiile nefinalizate ale Hidroelectrica vor trece printr-un proces de autorizare…

- Kelemen Hunor a precizat, sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ca fiecare roman este responsabil sa decida daca face sau nu economie la energie, fiind vorba de propriul buzunar. Intrebat daca face economie, Kelemen Hunor a explicat ca incearca sa faca. ”Fac, incerc sa fac, bineinteles,…

- „Tot ce am gasit in documentul dumneavoastra care e de fapt o ciorna de o pagina si foarte putin sunt sloganuri si acuze. In general, lucrurile acestea nu ar trebui tratate serios, dar facem un efort, dar sa stiti ca nu ar mai trebui sa veniti cu astfel de documente in parlament. Dragi colegi, o motiune…

- ”Astazi urmeaza sa primesc planul de iarna de la Ministerul Energiei si maine, in Comitetul ministerial, sa avem elementele de analiza si desigur sa avem concluziile analizei privind intreg procesul prin care vom aduce modificari la OUG-ul prin care compensam preturile la energie”, a spus premierul…

- “Faptul ca a scazut consumul de energie cu vreo 5% sa stiti ca nu inseamna neaparat ca romanii nu mai consuma. A crescut foarte mult si partea de prosumer, partea de oameni, de companii care isi folosesc energia regenerabila pentru autoconsum, isi pun panouri fotovoltaice pe acoperisuri, iar acest lucru…

- Tintele privind umplerea depozitelor cu gaze naturale au fost depasite si nu vor fi probleme cu energia electrica si cu gazele naturale in aceasta iarna, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, miercuri, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern. ‘Suntem intr-un ritm accelerat si am depasit…

