- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a refuzat miercuri sa comenteze atacurile partenerilor de coaliție de la PSD la adresa sa, și spune ca se fac „speculații” pe tema unei eventuale remanieri.

- Tintele privind umplerea depozitelor cu gaze naturale au fost depasite si nu vor fi probleme cu energia electrica si cu gazele naturale in aceasta iarna, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, miercuri, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern. „Suntem intr-un ritm accelerat si am depasit…

- Nici bine nu a apucat ministrul Energiei, Virgil Popescu, sa posteze, vineri, 1 iulie, un mesaj pe o rețea de socializare in care sa anunțe, pe un ton victorios (cu eticheta ”#DaSePoate”), ca s-au ieftinit carburanții – ca urmare a aplicarii ordonanței de urgența aprobate ziua trecuta de Guvern, ca…

- Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti va intra in vigoare in aceasta noapte (n.n- noaptea de joi, 30 iunie spre vineri,1 iulie) si ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vedem companii care aplica actul normativ, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu,…

- Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti va intra in vigoare in aceasta noapte si ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vedem companii care aplica actul normativ, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu, la briefingul care a urmat sedintei de Guvern in care…

- Rasturnare de situație in cazul ordonanței de urgența prin care prețul carburanților va fi compensat cu 50 de bani. Deși documentul trebuia adoptat in ședința de Guvern de astazi, pana la urma azi vor fi analizate doar efectele intrarii ei in vigoare, urmand ca o decizie sa fie luata intr-o alta…

- ”Asociatia Furnizorilor de Energie din Romania – AFEER se adreseaza Guvernului Romaniei, prim-ministrul Nicolae Ciuca, cu rugamintea expresa de a sprijini deblocarea urgenta a procesului de decontare si plata a sumelor aferente plafonarii preturilor la energie datorate furnizorilor de energie. Intr-o…