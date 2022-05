Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a afirmat ca Romania isi permite sa renunte la importul de petrol rusesc, iar tara noastra ca stat membru al UE sustine propunerea Comisiei Europene inclusa in al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei.„Se discuta de foarte mult timp acest lucru. Noi am discutat…

- „Pana acum se discuta de securitatea energetica, insemna ca avem de unde sa aducem, oricand. (...) Romania vrea mai mult decat atat, pentru ca poate, are resurse si poate: independenta care inseamna si securitate, dar inseamna sa isi si sustina consumul din productia proprie. Asta imi doresc pentru…

- ”Eu personal, si vorbesc in nume personal, nu as plati niciodata gazul in ruble. Dar este o opinie personala, nu ca presedinte al Senatului, ci ca cetatean al Romaniei”, a declarat, joi seara, la Digi 24, Florin Citu. Acesta a precizat ca, atata timp cat exista un contract el trebuie respectat si,…

- "Am avut o discutie, dupa ce am revenit in tara in aceasta dimineata, cu ministrul Energiei. Romania nu este afectata in acest moment. Consumul de gaze este mult sub capacitatea de productie pe care noi o avem. Stiti foarte bine ca suntem una dintre putinele tari din Europa care beneficiem de resursa…

- OMV Petrom, cea mai mare companie energetica din Romania, nu mai cumpara titei din Rusia pentru consumul rafinariei din Romania, au declarat oficialii companiei. „Din perspectiva titeiului, noi am ales sa nu procesam titei din Rusia. Aducem titeiuri non-rusesti, pot sa fie si din spatiul ex-sovietic,…

- Virgil Popescu a afirmat ca noul act de santaj al Rusiei a fost livrat sub forma decretului care prevede ca plata pentru gazele furnizate de Gazprom ar trebui facuta in ruble pentru contractele de export catre tari neprietenoase. „Am un mesaj si pentru cetateni: Romania este una dintre cele mai putin…

- Popescu a enumerat ca variante de sporire a propriilor rezerve cresterea capacitatilor de stocare si explorarea unor rute alternative de aprovizionare. In acest sens, ministrul Energiei a precizat ca Romania sustine parteneriatul strategic dintre UE si Azerbaidjan, precum si operationalizarea Coridorului…

- O Romanie moderna, verde și digitalizata, cam așa ne-am angajat in fața Comisiei Europene cand am cerut cele 29,2 miliarde de euro. Pe langa criza sanitara, cea economica, ne lovim și de cea energetica, mai ales acum in contextul izbucnirii razboiului din Ucraina. Romania cauta soluții pentru a rezolva…