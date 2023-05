Stiri pe aceeasi tema

- Comisia saluta acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul pentru a spori numarul stațiilor de reincarcare electrica și de realimentare cu hidrogen accesibile public in special din cadrul principalelor coridoare și noduri de transport din toata Uniunea Europeana. Este un acord…

- Transelectrica vrea sa realizeze o linie de transport a energiei, de 5.000 de MW, pe traseul conductelor Transgaz, de la Tuzla la Podisor si apoi pe BRUA, a declarat, joi, Gabriel Andronache, presedintele Directoratului Transelectrica."La mijlocul lunii decembrie, pe data de 17, a fost semnat un…

- Comisia Europeana a cerut abrogarea articolului 19 din OUG 108/2022, care permitea folosirea ca rezerva tehnica a termocentralelor pe carbune, pana la data de 1 octombrie 2023, insa Guvernul Romaniei s-a conformat chiar mai repede, devansand termenul cu vreo șase luni mai devreme. Mai mult, ministrul…

- Președintele Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, a vizitat duminica Masdar City, un oraș situat langa Abu Dhabi și axat pe asigurarea unui grad ridicat de sustenabilitate, ca proiect de dezvoltare urbana. Alaturi de președinte, s-au aflat la Masdar City și membri ai Guvernului:…

- Romania va construi o conducta de transport gaze naturale pe direcția Tuzla–Podișor, cu o lungime de peste 300 de kilometri. „Facem un pas decisiv, penultimul in seria demersurilor pentru exploatarea gazelor de la Marea Neagra, in perimetrul Neptun Deep”,

- ”Un nou pas important pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra, din perimetrul Neptun Deep. Astazi alaturi de prim – ministrul Nicolae Ciuca am participat la ceremonia de semnare a declaratiei ceremoniale de catre Transgaz, OMV-Petrom si Romgaz privind incheierea contractelor de transport al gazelor…

- Transgaz, OMV-Petrom și Romgaz au semnat joi un contract de rezervare de capacitate care prevede dezvoltarea gazoductului de transport de gaze Tuzla–Podișor, prin care gazele naturale din Marea Neagra sa intre in sistemul național de transport și sa ajunga astfel la operatorii economici și la gospodariile…

- In termeni generali prețul energiei electrice se compune din prețul energiei electrice active (acest preț este format din prețul de producție plus profitul furnizorului), prețul de introducere a energiei in Sistemul Energetic Național, denumit pe scurt TG, prețul de transport prin rețelele Transelectrica,…