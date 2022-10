Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, s-a intalnit, vineri, in SUA, cu reprezentanti ai Biroului pentru Resurse Energetice si au analizat impactul razboiului din Ucraina asupra pietelor de energie. ”In cadrul discutiei pe care am avut-o astazi cu Geoffrey R. Pyatt, secretar adjunct al Biroului pentru…

- ”Am avut o intalnire de lucru foarte buna cu David Turk – Secretar adjunct pentru Energie din Statele Unite – pentru a discuta despre stadiul proiectelor prevazute in Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-energetice…

- „Avem o a doua mare tema – Ucraina si razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei. Rusia a trecut la un nou nivel de atac, sunt atacate tinte civile. Preponderent e o abordare pe care o dezavuam complet si vom condamna impreuna acest comportament al Rusiei. Suntem solidari cu Ucraina, vom continua…

- In perioada 10-14 octombrie, Geoffrey R. Pyatt, asistentul Secretarului de Stat pentru Resurse Energetice din cadrul Biroului de Resurse Energetice, va calatori la Istanbul, in Turcia, la Bucuresti, in Romania, si la Sofia, in Bulgaria, unde se va intalni cu reprezentanti guvernamentali si cu lideri…

- Premierul Nicolae Ciuca a reactionat, vineri, dupa anuntul presedintelui Vladimir Putin privind anexarea a patru regiuni ale Ucrainei. Seful Executivului transmite ca Romania continua sa fie aproape de Ucraina, impotriva incercarii Federatiei Ruse de a anexa teritoriul ocupat ilegal si condamna comportamentul…

- ”Astazi am avut o intalnire de lucru cu E. S. Uffe A. Balslev, Ambasador al Regatului Danemarcei in Romania. Discutiile s-au axat pe colaborarea dintre cele doua state in domeniul energiei din perspectiva investitiilor pe termen lung si pe contributia companiilor daneze la dezvoltarea pietei de energie…

- „Salut decizia luata astazi de Comisia Europeana prin care vom punem la dispozitia economiei romanesti patru miliarde de euro, o gura de oxigen importanta pentru firmele afectate de consecintele razboiului din Ucraina. Este rezultatul colaborarii Guvernului cu institutiile europene reflectata, si de…

- McDonald’s si-a inchis restaurantele in Ucraina la inceputul invaziei Rusiei, la 24 februarie. Marca americana a luat decizia de a le redeschide treptat, incepand cu cele de la Kiev si din vestul tarii, motivata de deschidetrea altor intreprinderi. Ea a anuntat aceasta decizie joi, intr-o scrisoare…