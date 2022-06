Stiri pe aceeasi tema

- In Senat, prima Camera sesizata, in favoarea proiectului au votat toate partidele, mai putin AUR. In Camera Deputatilor, USR spune ca va sustine in continuare un amendament respins de Senat, care prevede ca profitul din exloatarea gazelor din Marea Neagra sa mearga spre Pilonul II de pensii. Ministrul…

- Ministrul Energiei, care a participat la dezbaterile din Parlament, s-a referit dupa sedinta comisiei la modificarile aduse legii, precizand ca s-au facut unele amendamente.„Fiecare investitor doreste sa castige cat mai mult, eu nu cred ca putem discuta de o modificare a regimului fiscal, in aceasta…

- Deputatul AUR, Pop Darius solicita demisia lui Virgil Popescu din funcția de ministru al Energiei, dupa ce prețul carburanților a ajuns la 9 lei. „Criza economica iși pune amprenta asupra vieții romanilor. Ministrul Energiei nu a ințeles ca liberizarea tarifelor la energie are un efect negativ asupra…

- Virgil Popescu a declarat la televiziunea nationala, joi seara, ca momentan va creste productia de carbune in Romania. ”Am luat decizia si incercam cu luna mai sa crestem productia de carbune, acolo unde se poate, la Complexul Energetic Oltenia pe perioada cat se va putea acest lucru”, a declarat Virgil…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat, miercuri la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca a semnat sustinerea motiunii lui Nicolae Ciuca, pentru sefia PNL, alaturi de alti colegi. Virgil Popescu e cel care anul trecut avea numai cuvinte de lauda la adresa lui Florin Cițu. Fii la curent…

- Deputatul USR de Dambovița, Daniel Blaga, il acuza pe Ministrul Energiei, Virgil Popescu de fuga responsabilitate in ceea ce privește problema costurilor extrem de ridicate la energie. Liderul USR spune ca Post-ul Liderul USR Dambovița, Daniel Blaga, critici pentru Ministrul Energiei: „Ne-a facut (și…

- “Fac un apel catre benzinari, sa le spunem asa, catre detinatorii de lanturi de statii de carburanti: asa cum eventual, vedem, cresc preturile la motorina si benzina, sa vedem ca si scad in momentul cand cotatiile (pe pietele internationale scad – n.r.). Vreau toata lumea sa fie corecta. Am vazut ca…

- Secretarul de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Cristian Vasilcoiu, a anuntat duminica, 13 martie, ca inspectorii din cadrul ITM au dat 145 de amenzi, in valoare de 612.800 lei, in cele trei zile de la debutul campaniei de verificari la benzinariile din țara, dupa cozile din seara…