- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca "toata strategia de dezvoltare energetica este gandita pentru trecere de la carbune la gaz natural", explicand ca, dupa ce Romania va creste capacitatile de extractie a gazelor naturale, "vor mai fi niste unitati de carbune in rezerva, pentru situatii…

- “Noi trebuie sa ne uitam la realitatea romaneasca. Romania are patru mine de carbune – vorbesc de mine la adancime, pentru ca exista mine si exista cariere – exista patru mine de carbune care sunt in functionare in momentul de fata, doua sunt in procedura de inchidere, practic, dupa legislatia actuala…

- “Eu estimez ca in aceasta vara in sistemul national de transport va intra gaz romanesc din Marea Neagra, din zona offshore. Total, productia anuala, pe un an de zile a acestei companii, Black Sea Oil&Gas, va fi de circa un miliard de metri cubi, deci vom avea intrat in aceasta vara-toamna in jur de…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat marti, pe pagina de Facebook, ca exploatarea gazelor din Marea Neagra a inceput si ca Romania va avea iarna viitoare gaze și din alte surse. „Romania va avea gaze și din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagra. Exploatarea gazelor din Marea…

- Ordonanta privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023 a fost publicata marti dimineata in Monitorul Oficial. Autoritațile au stabilit tarife la energie pentru un consum de cel mult 300 de KWh pe luna. Pentru…

- ”NU cumparam benzina de la LukOil” – a ținut pana la zvonul ca se scumpește benzina și motorina. Miercuri seara, toate benzinariile LukOil din Romania au vandut probabil cat nu au vandut in cele doua saptamani de la inceputul razboiului din Ucraina. Cozi imense au fost la toate benzinariile din țara.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a transmis astazi dupa amiaza romanilor care au format cozui uriale la stațiile de carburtanți speriați ca se scumpește combustibilul ca nu trebuie sa intre in panica și sa stea la cozi. ”Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanți in benzinarii.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a precizat ca Romania nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanti in benzinarii. Reactia oficialului a venit dupa ce s-au format cozi la benzinarii, miercuri, romanii dorind sa alimenteze, pe fondul ingrijorarilor privind cresterea pretului la combustibili…