Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a propus Guvernului masuri de relaxare in perioada imediat urmatoare, dupa ce s-a inregistrat o scadere ”constanta” a tuturor indicatorilor privind pandemia de COVID-19. „Evolutia ratei de pozitivitate

- ​Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri ca a vorbit cu ministrul Sanatații ca in perioada imediat urmatoare Guvernul sa vina cu masuri care sa se preteze la nivelul situației concrete, avand in vedere ca Valul 5 este pe o linie descendenta și efectele Hotararii de Guvern inceteaza la inceputul lunii…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri ca a vorbit cu ministrul Sanatații ca in perioada imediat urmatoare Guvernul sa vina cu masuri care sa se preteze la nivelul situației concrete, avand in vedere ca Valul 5 este pe o linie descendenta și efectele Hotararii de Guvern inceteaza la inceputul lunii…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, inainte de inceperea ședinței de Guvern ca in perioada imediat urmatoare ministerul Sanatații, impreuna cu instituțiile abilitate, vor face o noua analiza asupra evoluției pandemiei și atunci daca situația o va permite se va adopta un nou set de masuri.„Avand…

- Facturile eronate la energie vor fi recalculate Foto: Arhiva. Executivul a introdus miercuri obligativitatea recalcularii facturilor la energie emise eronat, cele unde nu au fost aplicate mecanismele de plafonare si compensare, furnizorii având obligatia recalcularii în termen de 15…

- Legea offshore, care blocheaza demararea unor importante proiecte energetice in Marea Neagra, urmeaza sa fie revizuita in prima jumatate a acestui an, dupa mai multe amanari, a declarat vineri, pentru Reuters, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Aceasta lege referitoare la taxarea proiectelor…

- Guvernul are in vedere o noua schema de sprijin pentru populație Foto: radioiasi.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul are în vedere o noua schema de sprijin pentru consumatorii de energie electrica si gaze naturale. Dupa sedinta de astazi a Executivului, ministrul…

- Virgil Popescu spune ca evenimentele geopolitice din aceasta perioada influențeaza fluctuația prețurilor la gaze naturale, referindu-se la criza din Kazahstan din aceste zile. „A fost o scadere a prețului la gaze naturale pana acum doua zile. Dupa care a fost o oarecare creștere la gaz natural incepand…