- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat miercuri ca, in urma discutiilor cu reprezentanti ai domeniului cultural-artistic romanesc, a fost decisa implemetarea unei scheme de ajutor de stat in valoare de 100 de milioane de euro, sub forma unor granturi. Memorandumul va fi prezentat miercuri…

- Persoanele care lucreaza ocazional pot fi sprijinite, din bugetul de stat, cu pana la o treime din remunerația cuvenita zilelor de lucru. Masura nu va putea fi aplicata insa pentru mai mult de trei luni și vizeaza categorii diverse, precum agricultori zilieri, cei implicați in industria spectacolelor,…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, i-a solicitat premierului, miercuri, in sedinta de guvern, redeschiderea apelului la schema 1 pentru IMM-uri, privind acordarea de microgranturi pentru IMM-uri, prin includerea in randul apelantilor eligibili si a companiilor care s-au infiintat in cursul anului…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a afirmat ca pana joi seara s-au inregistrat 19.789 de cereri la schema de finantare pentru capital de lucru pentru IMM-uri. "Astazi, la ora 11.00, am dat drumul la schema 2 de finantare (pentru IMM-uri, privind capitalul de lucru - n.r.). In primele minute, sa spun…

- Schema de finantare pentru capital de lucru pentru IMM-uri prezinta foarte mare interes, fiind întregistrate joi aproape 20 de mii de cereri, în condițiile în care a fost demarata la ora 11.00, potrivit ministrului economi Virgil Popescu. Acesta a declarat la începutul ședinței…

- Guvernul a analizat in ședința de joi, in prima lectura, propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a institui o schema de ajutor de stat pentru suportarea integrala a valorii voucherelor acordate de operatorii de turism in contextul amanarii calatoriilor din timpul pandemiei…

- IMM FACTOR este cel de-al treilea program guvernamental, derulat de FNGCIMM, prin care este sustinut accesul la finantare al IMM. Costurile de finantare, in procent de 50% si costurile de garantare, in procent de 100% sunt acoperite printr-o Schema de Ajutor de Stat, suportata din bugetul Ministerului…