- „In cadrul vizitei de lucru in Emiratele Arabe Unite, unde se desfasoara cea de-a XIII-a sesiune a Adunarii Agentiei Internationale pentru Energie Regenerabila (IRENA), am avut astazi o intalnire bilaterala cu ministrul Energiei si Infrastructurii E.S. Suhail Mohamed Al Mazrouei. Am discutat despre…

- La 13 decembrie 2022, la Ashgabat a avut loc primul summit trilateral al șefilor de stat din Azerbaidjan, Turcia și Turkmenistan. Președinții au discutat chestiuni geoeconomice și geopolitice importante, cum ar fi energia, comerțul, transportul și securitatea regionala. Este demn de remarcat faptul…

- Un angajat al unei firme din domeniul distributiei de energie electrica este cercetat pentru luare de mita dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 10.000 de lei de o persoana pentru a declara defect un contor, cu scopul ca aceasta sa nu plateasca, in urma unei recalculari, o suma de sase…

- Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale al Republicii Moldova, Andrei Spinu, a discutat, la telefon, cu Kadri Simson, comisarul european pentru energie, Virgil Popescu, ministrul energiei din Romania și German Galushenko, ministrul energiei din Ucraina. Spinu spune ca…

- Virgil Popescu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, despre voucherele pentru energie. “Exista in programul de coeziune si exista la Fonduri Europene, la domnul Marcel Bolos, s-a discutat, exista doua miliarde 200 de milioane de euro, dintre care un miliard sunt pentru consumatorii…

- Compania Masdar, din Emiratele Arabe Unite, care se ocupa cu productia de energie regenerabila, este interesata sa investeasca in Romania, in colaborare cu Hidroelectrica, a anuntat marti ministrul Energiei, Virgil Popescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Energiei afirma in postare ca luni a participat la ADIPEC 2022 – eveniment care a reunit peste 150.000 de lideri mondiali in domeniul energiei. ”Am avut o convorbire cu E.S. Suhail AlMazrouei – ministrul Energiei si Infrastructurii din Emiratele Arabe Unite si am discutat despre cooperare…