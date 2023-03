Stiri pe aceeasi tema

- Romania a castigat 5 medalii la Cupa Balcanica de Schi Fond de la Pale Tara noastra a participat la competiție cu cinci sportivi la masculin și o sportiva in probele de feminin, care au obținut cinci medalii in cele doua zile de concurs: doua medalii de aur, doua de argint și una de bronz. La Cupa Balcanica…

- PSD susține, intr-un mesaj publicat marți pe rețelele de socializare, ca daca Marcel Ciolacu nu va ajunge premier, Romania va intra intr-o criza politica de care nu are nevoie. Concret, PSD spune ca legate de rotativa guvernamentala creeaza „o falsa percepție a unei viitoare crize politice”, de care…

- Paul Stanescu, secretarul general al PSD, a transmis marti ca PSD nu are nicio emotie cu privire la rotatia guvernamentala si la desemnarea lui Marcel Ciolacu ca premier, el aratand ca cine va baga bete in roate va raspunde in mod cert atat politic, cat si electoral si ca este convins ca Partidul National…

- Secretarul general al PSD Paul Stanescu declara ca partidul sau nu are nicio emoție cu privire la rotația guvernamentala și la desemnarea lui Marcel Ciolacu ca premier. „Vom avea rotație, alternativa inseamna criza politica” – spune liderul PSD. „Ultima obsesie nascuta in spațiul public – daca se va…

- Paul Stanescu, secretarul general al PSD, a transmis marti ca PSD nu are nicio emotie cu privire la rotatia guvernamentala si la desemnarea lui Marcel Ciolacu ca premier, el aratand ca cine va baga bete in roate va raspunde in mod cert atat politic, cat si electoral si ca este convins ca Partidul National…

- Numarul de sosiri ale vizitatorilor straini inregistrati la punctele de control de la frontierele Romaniei a fost, in 2022, de 12,69 milioane, in crestere cu 187% fata de cel inregistrat in 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . Sosirile vizitatorilor…

- Piața neagra a țigaretelor a scazut in anul 2022, media anuala ajungand pana la 7,1% din totalul consumului, fiind cel mai mic nivel inregistrat in ultimii 15 ani, conform studiului Novel Research. In primele 11 luni ale anului 2022, politistii de frontiera – independent sau in colaborare cu inspectorii…

- Producatorul roman de gaze Romgaz a semnat un contract de furnizare cu compania de stat de petrol și gaze Socar din Azerbaidjan pentru livrarea de volume spot in lunile de iarna. Cumparatorul poate asigura pana la 300 de milioane de metri cubi in perioada 1 ianuarie-1 aprilie 2023, cu livrari zilnice…