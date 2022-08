Virgil Popescu: Impactul financiar al compensării facturilor de energie este de 16 miliarde lei Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca Agentia Nationala de Reglementare in Energie a estimat impactul schemei de compensare a facturilor de energie la 16 miliarde de lei. „Eu am vazut o estimare, data pe surse, a celor de la ANRE de 40 miliarde și o alta, tot data pe surse, ca am cerut 30 miliarde. Eu nu spun lucruri public. Schema refacuta și ulterior recalibrata de ANRE s-a redus de la 40 miliarde la 20 de miliarde și ulterior la 16 miliarde. Asta a fost estimarea ANRE. ANRE agrega toate datele impreuna cu Ministerul Finanțelor”, a afirmat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

