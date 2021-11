Stiri pe aceeasi tema

- Intreprinderile Mici si Mijlocii (IMM) trebuie sa depuna, incepand de sambata, cereri pentru compensarea consumurilor de energie electrica si/sau gaze naturale, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu. Furnizorii nu vor aplica masura in lipsa unei cereri.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat, vineri, pe pagina sa de Facebook, faptul ca Nuclearelectrica a avansat Proiectul Unitaților CANDU 3&4, ceea ce va permite atingerea obiectivelor energetice la Cernavoda. ”Acesta este un pas important și sunt foarte optimist ca in viitor vom fi o țara independenta…

- Ministrul demis al Energiei, Virgil Popescu, susține ca, deși prețurile la energie au explodat in Romania, deocamdata acestea se situeaza mult sub nivelul altor state. Prețurile la energie continua sa creasca in multe state europene, insa conform autoritaților, acestea sunt mult mici in Romania fața…

- Ministerul Energiei a pus in dezbatere publica proiectul ordonanței de urgența pentru stabilirea schemei de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022. Clienții casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de energie electrica…

- Zacamintele de gaze naturale descoperite recent in Marea Neagra ar urma sa asigure aproximativ o treime din necesarul intern al Turciei in 2027, a declarat, luni, ministrul turc al Energiei, Fatih Donmez, intr-un interviu pentru Bloomberg News. Potrivit lui Fatih Donmez, Turcia ar putea sa inceapa extractia…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, dupa ședința de urgența pe care a avut-o, luni, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, si cu reprezentanti ai ANRE, Transelectrica, OPCOM si Consiliului Concurentei, ca prețurile la energie nu vor fi plafonate. In schimb, prim-ministrul…