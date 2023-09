Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Daniel Catalin Zamfir a lansat un atac dur la adresa lui Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, dupa ce acesta a sustinut ca nu a cedat presiunilor reprezentanților OMV in ceea ce privește schimbarea legii offshore.

- ”Ca urmare a masurilor adoptate de executiv in ultimul an si jumatate, Romania isi va castiga independenta energetica intr-un timp foarte scurt: Romgaz si OMV-Petrom au decis sa dezvolte perimetrul Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre. Cand exploatarea…

- ”O noua promisiune indeplinita: vom exploata gazele din Marea Neagra, care vor ajunge in casele romanilor. Salut anuntul facut astazi cu privire la luarea deciziei de investitie. Ma bucur ca in urma muncii pe care am facut-o ca ministru al Energiei am contribuit activ la luarea acestei decizii importante.…