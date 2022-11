Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit, la Prima TV, despre voucherele pentru energie, afirmand ca este vorba despre a se da un ajutor financiar pentru aceasta iarna si altul pentru iarna viitoare. El a precizat ca despre aceste vouchere s-a discutat in coalitie, la nivel de principiu, si nu…

- Reducerea consumului energetic cu 15% la nivelul țarilor membre UE nu mai e o rugaminte, ci o obligației. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat care sunt primele masuri care se iau in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul energiei Virgil Popescu a declarat la DIGI24 ca plafonul de consum la gaze a fost eliminat pentru consumatorii casnici cu centrale individuale. Astfel, prețul va fi același ca anul trecut, de 31 de bani pe kilowatt, oricat ar fi consumul, a spus ministrul. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat, luni seara, ca 4,2 milioane de gospodarii au o factura la energie electrica de doar 37 de lei, datorita consumului mic si a pretului plafonat de Guvern. In total, potrivit ministrului, 7,2 milioane de gospodarii consuma 155kw, iar 8 milioane consuma…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), a prezentat, joi, la finalul ședinței de Guvern, noile reglementari care se vor aplica pana pe 31 august 2023 pentru prețurile la energie electrica și gaze naturale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma, intrebat daca este multumit de activitatea sa, ca isi face "treaba la minister". "As pune doar o intrebare retorica: cine are totusi interesul sa schimbe un ministru al Energiei inainte de iarna, cand se apropie o iarna complicata? Parerea mea e ca nimeni",…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri ca se ia in considerare impozitarea intregului lanț de pe piața energiei, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța ca Romania are deja un exces de gaze depozitate, fața de media ceruta de UE, adica de 80% din capacitate. Popescu susține ca nu vor exista probleme cu gazul in acest an, insa același Popescu promitea și ca prețurile la gaze și energie vor scadea odata cu…