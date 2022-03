Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat vineri Ordonanța de urgența privind masurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrica și gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, a anunțat ministrul Energiei, Virgil Popescu. De prevederile acesteia vor beneficia 8 milioane de gospodarii. „Romanii…

- Ministerul Energiei a pus in dezbatere publica, in aceasta seara, Ordonanța de Urgența care va ajunge spre aprobare, pe masa Guvernului, cu plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze naturale, in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023: Art. 1 – (1) Pentru consumul realizat in perioada 1 aprilie…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta intentia Guvernului de a aproba, saptamana viitoare, o Ordonanta de Urgenta care sa reglementeze masuri de sprijin in contextul majorarii preturilor la electricitate si gaze naturale si care sa intre in vigoare de la 1 aprilie, anunța news.ro. Fii…

- Noi masuri de sprijin in contextul majorarii preturilor la electricitate si gaze naturale: Ministrul Energiei anunța finalizarea OUG-ului Noi masuri de sprijin in contextul majorarii preturilor la electricitate si gaze naturale: Ministrul Energiei anunța finalizarea OUG-ului Ministrul Energiei, Virgil…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a demis pe Nicolae-Radu Chiurtu din funcția de secretar general al Ministerului Energiei, din cauza unei erori in redactarea actului normativ care stabilește noile plafoane la gaze naturale. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. „La data intrarii in vigoare a prezentei…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, vineri, ca a fost finalizata si pusa in consultare publica Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece. …

- Romanii sunt in momentul in care așteapta „salvarea” din partea guvernaților, cand vorbim de explozia prețurilor la energie electrica și gaze. Se pare ca premierul Nicolae Ciuca este in masura sa aduca acest „colac de salvare”, prin emiterea unei Ordonanțe de Urgența menite sa plafoneze toate prețurile…