- Gazul natural din Marea Neagra va fi scos probabil la sfarsitul anului 2025 sau in 2026, a declarat marti ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a menționat ca, in prezent, Romgaz negociaza cu ExxonMobil achizitionarea pachetului de 50% din Neptun Deep, cealalta jumatate fiind deținuta de OMV Petrom.…

- OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud Est si Romgaz, cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania, coopereaza pentru a debloca resursele de gaze naturale din Marea Neagra.Acestea sunt esentiale pentru securitatea energetica a Romaniei, pentru succesul…

- OMV Petrom will act as operator of the Neptun Deep perimeter in the Black Sea should Romgaz accept the offer made by ExxonMobil, OMV Petrom announced on Friday, in a press release sent to AGERPRES. "OMV Petrom, the largest energy company in South-Eastern Europe, and Romgaz, the largest producer…

- OMV Petrom va acționa ca operator al perimetrului Neptun Deep , din apele adanci ale Marii Negre, daca Romgaz va prelua participația americanilor de la ExxonMobil. “ Marea Neagra este o oportunitate unica pentru Romania și suntem angajați sa contribuim la materializarea ei. OMV Petrom are o experiența…

- Legea offshore va fi modificata pana la finalul acestei sesiuni parlamentare, adica in vara, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, rugandu-i pe investitorii care asteapta aceasta lege pentru a debloca investitiile sa mai aiba „putintica” rabdare. „Va fi o initiativa parlamentara a coalitiei…