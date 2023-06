Virgil Popescu: Fondul Proprietatea nu va lista sub 15% din Hidroelectrica

Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea sa nu indeplineasca regulile anexate la finantarea UE de miliarde de euro daca cel putin 15% din compania de stat Hidroelectrica nu este listata luna aceasta, a informat Comisia Europeana, transmite Reuters.Guvernul nu vinde propriile actiuni in Hidroelectrica ci in schimb a aprobat…

- LISTA miniștrilor din Guvernul Ciolacu. PSD și PNL și-au anunțat nominalizarile pentru fiecare minister Conducerea PNL a aprobat marți seara in ședința Biroului Politic Național (BPN) lista miniștrilor exact in forma propusa de președintele partidului, Nicolae Ciuca. Printre ei se numara și un politician…

- ”Listarea la Bursa a Hidroelectrica! O noua promisiune indeplinita in Energie, alaturi de multe altele”, a scris, miercuri, pe Facebook, Virgil Popescu. Ministrul Energiei apreciaza ca ”listarea unui pachet minoritar, apartinand Fondului Proprietatea, fara ca statul roman sa-si diminueze cota cu o singura…

- Fondurile de pensii Pilon II se pregatesc sa devina in mod direct al doilea cel mai mare actionar al Hidroelectrica, dupa statul roman: pot lua pana la 18% din companie in IPO-ul (oferta publica inițiala) care debuteaza in curand la Bursa de la Bucuresti, anunța Ziarul Financiar.In prezent fondurile…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Investitii Rutiere (CNIR) l-a numit, in sedinta de joi, in functia de director general pe Catalin Urtoi, pe o perioada determinata de patru luni. Potrivit unui comunicat al CNIR, in perioada imediat urmatoare, se va completa echipa manageriala, se…

- Președintele Credit Suisse, Axel Lehmann, a declarat marți, 4 aprilie, la ultima reuniune in fața acționarilor, ca iși cere scuze pentru prabușirea bancii elvețiene care are o istorie de 167 de ani, au informat Reuters și Financial Times.Banca elvetiana nu a putut fi redresata, fiind nevoie de interventia…

- ”Va pot confirma ca nici eu nu am primit acasa factura, in Turnu-Severin. Ma nelinisteste treaba aceasta, am avut discutii la un moment dat cu conducerea Hidroelectrica, nu vizavi de mine ci de acest fenomen, au iesit cu un comunicat ca se vor plati esalonat, la cererea fiecaruia, deci nu va trebui…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat duminica seara, la Prima News, despre intarzierea facturilor la energie, ca poate confirma ca nici el nu a primit acasa factura, in Turnu-Severin si ca il nelinisteste treaba aceasta.Oficialul a precizat ca Hidroelectrica va trebui sa finalizeze toata…