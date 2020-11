Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat, luni seara, ca finalizarea reactoarelor 3 si 4 va aduce securitate energetica definitiva pentru Romania. ”Nu trebuie uitat reactoarele de la unitatile 3 si 4 de la Cernavoda. Am parafat acel acord interguvernamental cu Guvernul SUA, vineri ne-a…

- Daca nu era destul de clar pana acum, ministrul Economiei a precizat ca nu va mai lansa in anul 2020 o sesiune a programului Star-Tech Innovation, cel care ar fi urmat sa inlocuiasca vechiul program Start-Up Nation, prin care se acordau fonduri nerambursabile de cate 200.000 lei unor firme noi. Mai…

- ”Domnul ministru al Economiei, Virgil Popescu, m-a informat ca Acordul Interguvernamental intre SUA si Romania in domeniul cooperarii nuclear-civil a primit avizul Comisiei Europene, ceea ce inseamna ca prin aceasta avizare practic a proiectului nostru de acord putem spune ca suntem mai aproape de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, in timpul unei vizite in judetul Suceava, ca Romania va demara constructia reactoarelor 3 si 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavoda, dupa ce acordul inter-guvernamental dintre Statele Unite ale Americii (SUA) si Romania in domeniul cooperarii nuclear-…

- ​Guvernul a notificat marți catre Comisia Europeana acordul încheiat cu SUA referitor la construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda și retehnologizarea reactorului 1, a anuțat ministrul economiei Virgil Popescu, la începutul ședinței de Guvern. Acesta a precizat ca notificarea a fost…

- SUA vor sa lege Portul Constanța de Marea Baltica printr-un proiect de infrastructura uriaș, a anunțat, vineri, Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, care spune ca acest plan va avea urmari foarte bune pentru economia romaneasca și poloneza. Proiectul prevede construcția unei autostrazi și a…

- Acordul parafat vineri cu Statele Unite ale Americii permite Romaniei sa aiba tehnologie si expertiza americana atat pentru Reactoarele 3 si 4, cat si pentru retehnologizarea Unitatii 1, pastrand tehnologia CANDU 6, in cadrul unui consortiu euro-atlantic, potrivit ministrului Economiei, Energiei…

- Secretarul pentru Energie din SUA, Dan Brouillette, și ministrul român al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, au parafat vineri un proiect de acord interguvernamental pentru a coopera la extinderea și modernizarea programului de energie nucleara civila din România,…