- „Romanii nu pot duce la nesfarsit povara incompetentei lui Virgil Popescu! Virgil Popescu, ministrul Energiei, este total lipsit de idei referitor la ce masuri ar trebui luate pentru a compensa cresterile de preturi la energie electrica, gaze naturale si combustibil. PSD a propus inca de anul trecut…

- Alina Gorghiu considera criza din domeniul energiei „poate cel mai dureros subiect al acestei perioade” pentru ca afecteaza absolut toate statele. Presedintele Senatului este de parere ca ANRE a avut in ultimele luni „o tacere nejustificata”, subliniind ca angajatii acestei institutii„ stau pe bani…

- Importurile de gaze rusești pentru piața din Romania, sistate brusc. Ministrul energiei a refuzat sa ofere explicații Importurile de gaze rusești destinate pieței interne au fost sistate brusc astazi, in Romania intrand in prezent doar gazele de tranzit care ajung in Ungaria, releva date analizate de…

- Senatorul PSD de Timis Sebastian Raducanu vrea ca ca minsitrul Energiei, Virgil Popescu, sa faca urgent o analiza care sa stabileasca daca Romania are alternative pentru asigurarea necesarului de energie. Demersul parlamentarului timisorean vine in urma propunerii facute de Comisia Europeana privind…

- Prețul petrolului a scazut, iar acum ar trebui sa urmeze o ieftinire a pretului la benzina. In condițiile in care prețul petrolului a scazut deja, ministrul Energiei, Virgil Popescu , a afirmat ca ar trebui sa urmeze o scadere a pretului la benzina . Virgil Popescu a precizat ca retelele mari de benzinarii…

- Virgil Popescu a fost intrebat, joi, la Digi 24, daca scade pretul barilului de ce nu scade si pretul la benzinarii. “E o intrebare foarte legitima si ar trebui ca, dupa aceasta scadere de pret, sa asistam si la o scadere a pretului la benzina ma astept in principal. De ce va spun la benzina, in…

- Romania va produce, in anii urmatori, energie electrica pe baza de carbune la capacitate maxima, pentru a trece peste aceasta criza, a scris astazi, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu, conform Agerpres. Citește și: Mostenitoarele familiei Greculescu lupta de doua decenii sa smulga 32 de…