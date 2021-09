In fața unei comisii parlamentare, ministrul Energiei a prezentat motivele care au generat creșterea mare a prețului la energie electrica. In opinia sa, principalii factori sunt: piețele externe, certificatele CO2, problemele cu vantul, dar și revenirea economica ce a necesitat o creștere a cererii de electrictate și gaze. Ministrul apreciaza ca prețul gazelor va fi […] The post Virgil Popescu, explicații in Parlament in privința creșterii prețurilor la energie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .