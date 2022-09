Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri seara, 28 septembrie, la Digi24, ca se ia in calcul acordarea unor vouchere pentru compensarea facturilor la electricitate pentru bolnavii care au acasa dispozitive medicale, dar si pentru persoanele cu mai multi copii, informeaza news.ro. Potrivit…

- Romanii care dețin centrale termince de apartament au parte de o veste buna. Ce decizie s-a luat cu privire la compensarea facturilor la energie. A fost aprobat proiectul de Ordonanța de Urgența. Ce a anunțat Ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca ordonanța privind plafonarea prețului la energie nu incalca legislația europeana, cum a avertizat autoritatea de reglementare in domeniul energiei. ANRE spunea ca actul normativ atrage o procedura de infringement impotriva Romaniei. Virgil Popescu a scris…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca a fost infiintat Comitetul interministerial al carbunelui, care are ca obiectiv principal coordonarea implementarii procesului de decarbonizare a sectorului energetic. „La sfarșitul lunii iunie am adoptat Ordonanța de Urgența privind decarbonizarea sectorului…

- Compensarea la pompa cu 50 de bani a preturilor la carburanți va continua pe intreaga perioada anuntata, urmand ca la finalul analizei sa fie luate noi decizii, a precizat, sambata, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. „Ca si in cazul altor masuri implementate de Guvern pentru protejarea…

- Prețul mediu al unui litru de benzina a ajuns la valoarea de 7,97 lei pe litru, arata datele furnizate de peco-online , site care afișeaza prețurile reduse dupa Ordonanța de compensare cu 50 de bani decisa de Guvern acum trei saptamani. Totodata, prețul mediu al motorinei standard a scazut și a ajuns…

- Codrin Ștefanescu, Secretar General APP, transmite un mesaj cu privire la compensarea cu 50 de bani a prețului carburanților: „Este absolut halucinant! Era clar pentru cunoscatori ca Virgil Popescu – Ministrul Energiei, are grad mai mare decat provizoriul Președinte al PSD, numitul Ciolacu. Dar nu se…

- Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti va intra in vigoare in aceasta noapte (n.n- noaptea de joi, 30 iunie spre vineri,1 iulie) si ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vedem companii care aplica actul normativ, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu,…