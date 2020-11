”Este o tema falsa. Infirm categoric acest scenariu, infirm categoric cresterea taxelor. Am spus foarte clar in programul de guvernare, taxele nu vor creste, nu vom taia salariile bugetarilor. Ba mai mult, din ce spun datele statistice, venitul mediu salarial a crescut cu 7,5% fata de venitul mediu salarial al anului trecut. Adica vorbim in aceasta perioada de pandemie de o crestere a veniturilor salariatilor. Deci nu vorbim de o taiere sau o inghetare. Este exclus”, a declarat Virgil Popescu la Realitatea Plus, luni seara, fiind intrebat daca salariile bugetarilor vor avea de suferit. Virgil…