“Atata timp cat vom fi in continuare dependenti de gaz din Federatia Rusa, pret al gazului care am vazut cu totii ca incepand cu a doua parte a anului trecut a inceput sa crescut brusc, fara nicio justificare, practic manipulat, prin reducerea ofertei – ca pana la urma asta a fost, s-a refuzat suplimentarea unor cantitati de gaze in conditiile in care cu ani in urma acest lucru se intampla – este evident ca, daca vom avea o dependenta, preturile nu vor scadea. Vom depinde de jocurile care se fac la cei care dicteaza gazul rusesc”, a afirmat Virgil Popescu, miercuri seara, la Digi 24. Ministrul…