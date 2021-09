Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu, ministrul interimar al Economiei, a declarat luni ca transportoarele Piranha pentru Armata Romana trebuie fabricate in Romania, conform contractului offset, și nu exclude preluarea UM București de catre compania General Dynamics.

- Ministrul interimar al Economiei, Virgil Popescu, a discutat luni cu reprezentantii General Dynamics despre etapa a II-a a contractului de achizitie de catre Ministerul Apararii a transportoarelor Piranha, precum si despre asocierea dintre ROMARM si GD, cu privire la fabricarea acestora in Romania.…

- Hotelierii din Romania se bazeaza tot mai mult pe muncitori din afara UE, pentru ca nu au multe alternative de angajare pe piata interna a muncii, a declarat Calin Ile presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), scrie Agerpres . „Ne bazam tot mai mult pe muncitorii straini, pentru…

- Romania are nevoie ca de aer de mai multa eficienta in stat, de institutii mai putine si mai suple, iar banii contribuabililor trebuie mai degraba economisiti si cheltuiti cu maxima responsabilitate, a scris, vineri, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, pe Facebook.…

- Ministrul USR al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Nasui, nu știe ce sa mai inventeze ca sa blocheze acordarea ajutoarelor de stat de circa 500.000.000 de euro pentru hoteluri, restaurante, baruri, agenții de turism și alte firme din sectorul HoReCa. Virgil Popescu da, Claudiu Nasui-ba…

- Societatea Salrom va fi listata la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), dupa cum a anunțat ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui. "Salrom este o companie de stat pe care am inceput...

- Odata cu incetarea activitatii Parlamentului prin intrarea alesilor intr-o vacanta de doua luni, atentia opiniei publice se va indrepta spre activitatea guvernului. Pe de o parte Forin Citu va fi avantajat in batalia interna din PNL, pe de alta parte are ocazia sa arate in detaliu activitatea guvernului.…

- Schema de despagubire pentru industria HoReCa, prin care firmele vor primi o despagubire 20% din diferenta intre cifra de afaceri din 2020 si cea din 2019, va fi lansata marti, iar procedura va fi 100% online, a anuntat, vineri, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui. "Marti,…