- PSD așteapta explicații de la ministrul Energiei pe tema creșterii prețurilor la gaze și la energie electrica. Un anunț in acest sens a facut, luni, 14 februarie, președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Cred in continuare ca ministrul Energiei are de dat multe lamuriri si multe explicatii de ce s-a ajuns…

- Procurorii Parchetului General au deschis dosar penal dupa ce copreședintele AUR George Simion l-a agresat in Parlament pe ministrul Energiei, Virgil Popescu. Parchetul General a anunțat ca dosarul penal vizeaza fapte de ultraj și tulburarea liniștii publice. „La data de 8 februarie 2022, urmare a sesizarii…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a comentat incidentul de luni, cand ministrul Energiei a fost bruscat de copreședintele AUR, George Simion, și susține ca „este de departe cea mai mare amenințare pentru democrație din Romania din ultimii ani”. Dupa incident, ministrul Virgil Popescu nu a mai…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a propus includerea Romanei in planul de extindere a Coridorului Sudic de Gaze dintre Balcani si Europa Centrala, potrivit unui comunicat al ministerului, remis, vineri, AGERPRES. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a participat vineri la cea de-a opta Reuniune…

- ”Astazi am participat la cea de-a opta Reuniune a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de gaze. Deschiderea lucrarilor a fost facuta de Ilham Aliyev, presedintele Republicii Azerbaidjan, in prezenta Comisarului European pentru Energie Kadri Simpson, a ministrilor energiei din tarile implicate…