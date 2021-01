Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei a vorbit la Digi24 despre liberalizarea prețului la energia electrica. Acesta a spus ca „trecerea automata din piața reglementata in piața serviciului universal nu este o trecere normala. „Este un abuz de poziție dominanta pe care furnizorii il folosesc”. In plus, ministrul Virgil…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca Executivul va interveni, dupa 15 ianuarie, si va modifica Legea Energiei electrice si a gazelor naturale pentru a stabili cum se va face liberalizarea pietei. „Nu trec oamenii obligatoriu in serviciul universal care e mai scump” afirma ministrul, precizand…

- Foarte important de precizat! In continuare, este de preferat sa fie incheiat un contract pe piața libera cat mai rapid posibil, pentru a nu plati preț de serviciu universal mult mai mare. Pentru a vedea cum, citește Imi schimb furnizorul de energie, ce am de facut? Pana incheie contractul pe piața…

- Consumatorii casnici de electricitate ar trebui sa incheie noi contracte pe piata libera, unde gasesc preturi mai mici decat ar plati daca raman cu vechile contracte de la 1 ianuarie. Declaratia ii apartine lui Virgil Popescu, ministrul Energiei. Aceasta a venit in contextul in care, de la inceputul…

- Guvernul si-a asumat plata unui ajutor de stat de 1 miliard de euro pentru Complexul Energetic Oltenia, a declarat miercuri ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de presa, anunța news.ro. "Acel ajutor nu presupune ca il dai tot odata. Iar daca…

- Mii de angajati ai unei societati din Romania se vor bucura sa afle ca Guvernul are un plan major de restructurare, ce implica alocarea a peste 1 miliard de euro. Cum vor fi folositi banii pentru salvarea locurilor de munca? Statul roman are un plan ambitios pentru salvarea Complexului Energetic Oltenia,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a elaborat si emis, din 30 iulie, un numar de 47 de reglementari, adoptate prin 38 de ordine, in procesul revizuirii legislatiei secundare in urma intrarii in vigoare, in aceasi data, a Legii nr.155/2020 pentru modificarea si completarea…

- SE Craiova II din Bariera Valcii nu va fi externalizata pana in nul 2023. Asigurarile vin din partea Ministerului Economiei. Acum, SE Craiova II se lupta sa obțina finantarea pentru construirea unui nou grup pe gaze. Acesta ar urma sa produca energie electrica si agent termic pentru oras. Decizia este…