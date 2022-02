Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, luni, in Parlament, dupa ce a fost agresat de George Simion in timpul ședinței din Parlament destinata dezbaterii moțiunii simple impotriva acestuia, ca in semn de protest a refuzat sa mai prezinte discursul sau. Acesta a spus ca nu i-a fost „absolut deloc…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost agresat, luni, 7 februarie, la tribuna Parlamentului, de liderul AUR, George Simion, in timp ce tinea un discurs pe tema motiunii de cenzura depusa impotriva sa. "Pot sa ii spun domnului Simion sa se duca la domnul Putin sa ieftineasca gazul , a fost replica…

